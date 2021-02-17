Азербайджан и Турция подпишут торговые соглашения на более чем $100 млн

БАКУ /Trend/ - В Турции 19 февраля состоится 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как передает во вторник Trend, азербайджанскую сторону в заседании представит делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

В рамках визита планируется встреча Али Асадова с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе заседания Комиссии азербайджанский премьер и вице-президент Турции Фуат Октай примут участие в общем заседании Турецко-Азербайджанского рабочего форума с участием 150 представителей частного сектора из обеих стран.

Как передают турецкие СМИ, ожидается, что страны подпишут торговые соглашения в государственном и частном секторах на общую сумму более 100 миллионов долларов.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)