Министр связи Азербайджана провел встречи с турецкими коллегами

Экономика 17 февраля 2021 17:26 (UTC+04:00)
Министр связи Азербайджана провел встречи с турецкими коллегами

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с министром транспорта и инфраструктуры и министром промышленности и технологий Турции, сообщает Trend со ссылкой на минсвязи Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе встречи с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу министр Рашад Набиев обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес в области транзита и транспорта, кибербезопасности и связи.

Кроме того, на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком министр связи Азербайджана обменялся мнениями о сотрудничестве в области ИКТ и инноваций.

"Мы договорились о реализации проектов и применении успешного опыта Турции в Азербайджане", - говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Отметим, что встреча министров проходила в Турции.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

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