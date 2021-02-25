Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях

БАКУ/Trend/ - Участие иностранных компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, а также в реализации "умных" проектов неизбежно, сказал в интервью Trend координатор агентства инноваций Азербайджана Эльман Керимли.

По его словам, сегодня у нас в реализации таких проектов есть острая необходимость в иностранных решениях и опыте.

"У нас есть достаточно специалистов, но практики реализации таких проектов нет. Поэтому международный опыт в реализации этих проектов нам необходим. В дальнейшем мы сможем без участия иностранных компаний реализовывать подобные проекты и на других территориях нашей страны", - сказал Керимли.

С другой стороны, по его мнению, реализация подобных проектов без участия профессионалов не выгодна Азербайджану.

"Специализированные компании на таком виде деятельности, помимо реализации, прогнозируют и возможные проблемы будущего и предоставляют такие решения, которые предотвратят их", - сказал Керимли.

Большинство компаний, которые будут привлечены к реализации "умных" проектов, это компании, которые уже присутствуют на местном рынке Азербайджана.

"Привлечение компаний как местных, так и зарубежных к цифровизации проектов будет осуществляется на основе тендера. В этом направлении тоже уже ведутся работы", - сказал он.

Совместная деятельность агентства инноваций с турецкими технопарками, по мнению Керимли, не направлена на прямое сотрудничество в реализации "умных" проектов в Карабахе.

"Начало нашего сотрудничества планируется с реализации более мелких проектов. Но эти технопарки могут быть привлечены к реализации таких крупных смарт проектов, о чем я говорил выше, когда будет готова техническая концепция. На сегодняшний день по концепции "Умных" проектов есть только идеи", - отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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