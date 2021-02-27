Готовится к вводу в эксплуатацию станция "8 Ноября" бакинского метро

БАКУ /Trend/ - В последние годы продолжалось строительство новых участков бакинского метро, сообщили в субботу Trend в Бакинском метрополитене.

После ввода в эксплуатацию третьей линии метро в апреле 2016 года, станций "Мемар Аджеми" и "Автовокзал" "фиолетовой линии" продолжается строительство депо на этой линии и станции "Ази Асланов" "зеленой линии".

Третья станция "фиолетовой" линии, названная "8 Ноября" в честь Победы, одержанной в Отечественной войне 2020 года, готовится к вводу в эксплуатацию и в рамках последнего этапа строительства осуществляются мероприятия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями.

(Текст: Кямаля Сеидова)