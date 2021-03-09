Качество услуг ЖКХ удовлетворяет население Азербайджана - Медиа-Центр

БАКУ/Trend/ - Центр медиа-анализа (Центр) провел в Азербайджане опрос в целях изучения общественного мнения о деятельности структур местных ЖКХ.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, 42,4 процента респондентов удовлетворены услугами, предоставляемыми ОАО "Азеришыг", 28 процентов респондентов сообщили о перебоях в подаче электроэнергии, 19,2 процентов сообщили о низком качестве электроэнергии и 10,4 процентов опрошенных недовольны предоставляемыми услугами.

Отмечено, что 27,7 процентов опрошенных удовлетворены услугами ПО "Азеригаз".

"30 процентов респондентов заявили о слабой подаче газа, 19,7 процентов о том, что газ был с примесями, 13,8 процентов недовольны показаниями счетчиков и 8,8 процентов отметили перебои в подаче газа", - говорится в сообщении Центра.

Помимо этих структур, в рамках опроса приняло участие и ОАО "Azersu".

"31,8 процента участников опроса сообщили об удовлетворенности услугами ОАО, 39,3 процентов заявили о загрязненности воды, 13,6 процентов отметили частый перебой в подаче воды, 9,8 процентов - низкий уровень снабжения и 5,5 процентов недовольны показаниями счетчиков", - сообщили Центре.

Отметим, что из 817 респондентов 41,4 процента составили женщины, а 58,6 - мужчины.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev