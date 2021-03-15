Проводится открытый аукцион по использованию участков недр на территории Гейгель

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по использованию минерально-сырьевых ресурсов проводит открытый аукцион по предоставлению в пользование участков недр на территории Гейгель.

По данным Trend, участники торгов должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями для добычи полезных ископаемых на месторождении.

Претенденты должны представить документы, необходимые для участия в аукционе, до 16:00 девятого апреля 2021 года по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31. Для участия в аукционе юридические и физические лица должны представить в Агентство заявку в порядке, предусмотренном статьями 29 и 30 Закона "Об административном исполнительном производстве".

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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