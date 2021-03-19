В ООО «Азерпочт» произведено новое назначение

БАКУ/Trend/ - На должность заместителя генерального директора почтового оператора Азербайджана ООО "Азерпочт" назначено новое лицо — Иси Мустафаев.

Как сообщили Trend в ООО, новоназначенный заместитель приступил к исполнению своих обязанностей с 17 марта 2021 года.

Отметим, что Иси Мустафаев в 2000-2001 годах работал экономистом в департаменте реестра и депозитария ООО "Partner Investment", а в 2001-2003 годах — директором департамента.

В ООО также сообщили, что с 2003 по 2021 год Мустафаев работал на различных должностях в Центральном банке Азербайджана, ОАО AGBank и ОАО Rabitabank.

Напомним, что на сегодняшний день пост заместителя генерального директора ООО "Азерпочт" занимают Субхан Кязымов, Назим Сулейманов, Хайям Ализаде и Иси Мустафаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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