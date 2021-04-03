БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

"Я встретился с находящимся с визитом в Баку техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром. Мы провели интересные обсуждения в сфере инноваций и высоких технологий", - отметил министр.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)