Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий.
Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.
"Я встретился с находящимся с визитом в Баку техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром. Мы провели интересные обсуждения в сфере инноваций и высоких технологий", - отметил министр.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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