БАКУ/Trend/ - Узбекистан рассматривает возможности восстановления авиасообщения с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе онлайн-мероприятия «Online B2G форум».

По его словам, речь идет о возможном возобновление авиарейсов по маршруту Баку – Ташкент и в обратном направлении.

«Сегодня Узбекистан постепенно восстанавливает авиасообщение с рядом стран, и мы ведем активные переговоры с азербайджанской стороной. Узбекистан открыт для всех, включая туристов, инвесторов и предпринимателей. Как только мы достигнем соглашения о возобновлении, можно будет обсудить вопрос авиаперевозчика», – подчеркнул он.

Напомним, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Узбекистаном регулярные авиасообщения в связи с пандемией приостановлены.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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