Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт перевалит транзитный груз медицинского оборудования, предназначенный для Кыргызстана.
Как сообщили в субботу Trend в порту, груз отправлен Организацией исламского сотрудничества в рамках помощи Кыргызстану и в настоящее время находится в Бакинском порту.
"10 фур будут погружены на паромные судна и отправлены в Казахстан, а оттуда - в Кыргызстан", - сказали в порту.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО)
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