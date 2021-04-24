Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт перевалит транзитный груз медицинского оборудования, предназначенный для Кыргызстана.

Как сообщили в субботу Trend в порту, груз отправлен Организацией исламского сотрудничества в рамках помощи Кыргызстану и в настоящее время находится в Бакинском порту.

"10 фур будут погружены на паромные судна и отправлены в Казахстан, а оттуда - в Кыргызстан", - сказали в порту.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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