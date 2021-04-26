Около 2 тыс. абонентов в бакинском поселке Говсан будут обеспечены широкополосным интернетом

БАКУ/Trend/ - В жилом массиве «Гушчулуг» поселка Говсан установлена оптическая сеть на 1,8 тысячи абонентов, и в настоящее время осуществляется подключение 1,2 тысячи абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет, сообщили Trend в ООО Baktelecom.

«Проводимая работа полностью удовлетворит спрос на телекоммуникационные услуги в данном массиве. При строительстве сети также учитывалась возможность увеличения количества абонентов жилого массива в будущем», – добавили в ООО.

Кроме того, начата установка отвечающих современным стандартам волоконно-оптических линий в селах Говсан, Баглар и Зейтунлуг. После ввода в эксплуатацию этих линий жители и указанных сел будут обеспечены качественными телекоммуникационными услугами.

Отметим, что ООО Baktelecom (Бакинская телефонная связь), находящееся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, начало предоставлять услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии в рамках проекта «Оптика до дома».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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