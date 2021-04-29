В ближайшее время все терминалы MilliÖn будут оптимизированы под новые купюры

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время во всех картоматах MilliÖn будет доступна услуга пополнения баланса транспортных карт BakiKart посредством новых купюр, сказала в четверг Trend глава абонентского отдела MilliÖn Ульвия Эфендиева.

По ее словам, MilliÖn совместно с BakiKart ведет работы по обновлению программного обеспечения терминалов.

"После обновления, внедрения некоторых доработок и усовершенствования услуг на всех существующих терминалах будет запущена возможность пополнения проездных карт новыми купюрами", - добавила она.

Она отметила, что на данный момент прием оплаты возможен лишь в 150 картоматах, расположенных в Баку, Сабирабаде, Имишли, Саатлы, Ширване, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Шемкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гедабеке и Дашкесане.

"Работы по обновлению программного обеспечения терминалов в других районах страны продолжаются", - сказала Эфендиева.

Отметим, что в картоматах MilliÖN также предусмотрена возможность оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам.

Эти платежные терминалы используются в Баку с марта 2016 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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