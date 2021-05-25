Пассажироперевозки между городами и районами Азербайджана будут организованы на основе специнструкции - минтранс

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, с 31 мая в Азербайджане будут возобновлены пассажироперевозки между городами и районами.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, автовокзальные комплексы и компании - перевозчики незамедлительно приступили к подготовке к возобновлению пассажироперевозок между городами и районами и к 31 мая будут полностью готовы оказывать соответствующие услуги.

Пассажироперевозки будут организованы на основе инструкции, разработанной Госслужбой автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Ежедневно на 56 автовокзальных комплексах и автостанциях, действующих в Азербайджане, будет проводиться дезинфекция транспортных средств, территории, в том числе залов ожидания.

Перевозки будут регулироваться таким образом, чтобы не допустить плотности пассажиропотока. Водители будут проинструктированы о шагах, которые необходимо предпринять при обнаружении у пассажира симптомов коронавируса.

Водителей будут обследовать на наличие симптомов коронавируса и при их выявлении - временно отстранять от управления транспортным средством.

Кроме того, водителям будут выданы дезинфицирующий раствор, одноразовые перчатки и маски.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)