Между Азербайджаном и Турцией обсуждено сотрудничество по спутниковым услугам
БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу обсудили перспективы двустороннего развития транспорта и связи.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter Рашад Набиев.
«Мы встретились с турецкой делегацией и говорили о сотрудничестве в сфере транзитных и железнодорожных грузоперевозок, о перевозке сборных международных грузов, гражданской авиации, телекоммуникации и спутниковых услуг», - написал министр.
Напомним, что встреча состоялась в Баку.
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