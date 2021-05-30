Между Азербайджаном и Турцией обсуждено сотрудничество по спутниковым услугам

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу обсудили перспективы двустороннего развития транспорта и связи.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter Рашад Набиев.

«Мы встретились с турецкой делегацией и говорили о сотрудничестве в сфере транзитных и железнодорожных грузоперевозок, о перевозке сборных международных грузов, гражданской авиации, телекоммуникации и спутниковых услуг», - написал министр.

Напомним, что встреча состоялась в Баку.