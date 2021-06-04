Азербайджанское государство всегда поддерживает субъекты предпринимательства - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство всегда поддерживает субъекты предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе международной научной конференции магистров и докторантов в области экономики и управления сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в сложный для всего мира период пандемии COVID-19 государство оказало предпринимателям поддержку в размере до одного миллиарда манатов.

Было отмечено, что предприниматели, осуществляющие неформальную деятельность, постепенно переходят к формальной. "Совершенно естественно, что в ряде фондов, созданных за последние два года, преобладают переводы из частного сектора. Это очередной показатель развития бизнес-среды в Азербайджане", - сказал Джаббаров.

Министр добавил, что становление устойчивой экономики во всех странах проходит через формирование квалифицированных кадров. Он отметил, что Азербайджане перед государством стоит задача обеспечить экономический рост, развивать благополучную среду между государством и предпринимателями.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni