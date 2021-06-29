Водные ресурсы Карабаха будут способствовать развитию и прилегающих территорий – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Водные ресурсы Карабаха будут способствовать развитию и прилегающих территорий.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его мнению, при рациональном использовании водных ресурсов Карабаха можно добиться скачка в экономическом развитии.

Замминистра подчеркнул, что Карабах обладает богатыми водными ресурсами: «20-25% общих водных ресурсов Азербайджана приходятся на эти земли. Это немаленькая цифра – речь идет о 2–2,5 млрд кубометрах воды. Естественно, оценки и уточнения продолжаются. Эти ресурсы будут служить усилению экономики региона и таких городов и районов, как Барда, Евлах, Геранбой. На этих территориях воды недостаточно, но теперь они будут ею обеспечены».

По его словам, за последние 30 лет на этих территориях не реализован практически ни один инфраструктурный проект, земли вслепую эксплуатировались агрессорами: «Здесь протекают реки Тертерчай, Хякяри, Баргюшад, Хачынчай и, конечно же, Араз. Полноводные реки, девять существующих водохранилищ и водохранилища, которые будут построены, помогут развитию сельского хозяйства и других сфер».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)