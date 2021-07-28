Программа самозанятости в Азербайджане охватила новые сферы деятельности

БАКУ /Trend/ - Расширен перечень видов экономической деятельности, охватываемых программой самозанятости, реализуемой Государственным агентством занятости Азербайджана. Это - ряд производственных и сервисных направлений (агротуризм, ремонт мобильных телефонов, служба доставки, покраска автомобилей, мойка ковров, ремонт и установка отопительного оборудования (комби), а также сантехники.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, таким образом, граждане смогут обратиться для участия в программе самозанятости в этих сферах и создать свой малый бизнес.

Программа в целом предоставляет участникам бизнес-пакет в 44 сферах экономической деятельности, ориентированных на сельское хозяйство, производство и услуги.

В первом полугодии 2021 года участниками программы стали семь тысяч человек.

Ознакомиться с перечнем бизнес-направлений и оборудования, предлагаемого в рамках программы самозанятости, можно по ссылке: dma.gov.az/fealiyyet/fealiyyet/fealiyyet-istiqametleri/ozunumesgulluq-tedbirleri

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)