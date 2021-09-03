В Тертерском районе начал работать офис «Друг МСБ» (ФОТО)

Экономика 3 сентября 2021 17:59 (UTC+04:00)
В Тертерском районе начал работать офис «Друг МСБ» (ФОТО)

ТЕТЕР /Trend/ - В Тертерском районе Азербайджана начал работать второй по счету в Карабахском экономическом районе офис «Друга малого и среднего бизнеса» (МСБ). Офис, который расположен в Тертерском центре молодежи, будет оказывать поддержку и услуги предпринимателям и сфере бизнеса Тертера и прилегающих городов и районов.

Как сообщает в пятницу Trend, третьего сентября при организационной поддержке Агентства по развитию МСБ и с участием представителей ИВ Тертерского района, предпринимательства и профильных госструктур состоялась церемония презентации нового офиса «Друг МСБ».

Председатель Агентства Орхан Мамедов проинформировал предпринимателей о механизме «Друг МСБ», а также о других услугах и мерах поддержки Агентства, и пригласил их к активному сотрудничеству. Было отмечено, что офис «Друг МСБ» в Тертерском районе будет оказывать услуги в направлении развития предпринимательства, создания новых субъектов бизнеса, защиты интересов предпринимателей. Наряду с этим, при необходимости «Друг МСБ» обеспечит координацию предпринимателей с соответствующими структурами, будет принимать надлежащие меры в рамках сотрудничества государственного и частного секторов для устранения возникающих трудностей.

Было отмечено, что во время 44-дневной Отечественной войны Тертерский район, как и ряд других наших городов и сел, находящихся вне зоны боевых действий, пострадал от армянских провокаций. Несмотря на разрушения и потери, жители Тертера проявили большую решимость. Уже начата выплата материальной помощи гражданам и предприятиям, имущество которых пострадало в период Отечественной войны.

Глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов обратил внимание на предпринимаемые в регионе меры по развитию частного сектора, при этом подчеркнув, что «Друг МСБ», как и другие механизмы государственной поддержки, будет иметь важное значение для расширения предпринимательства и создания новых предприятий.

Отметим, что в настоящее время в 26 городах и районах страны действует 31 офис «Друга МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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