Состоялся бизнес-форум, посвященный восстановлению Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в рамках Саммита министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) состоялся бизнес-форум, посвященный восстановлению Карабаха.

Как сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана, выступая на открытии бизнес-форума, министр экономики Микаил Джаббаров сказал, что основанные на взаимных интересах экономические отношения с тюркоязычными странами с каждым годом расширяются, выходя на качественно новый уровень. Он отметил, что между странами Тюркского совета осуществляется успешное торгово-инвестиционное сотрудничество: «Страны-участницы Совета инвестировали в экономику Азербайджана 13,5 миллиарда долларов США, а Азербайджан вложил в экономики стран-участниц – 18,6 миллиарда долларов».

Рассказав о Великом возвращении на освобожденные территории Азербайджана, концепциях «умный город» и «умное село», которые будут реализованы на этих землях, Микаил Джаббаров отметил, что с устранением препятствий для создания транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР появилась возможность сформировать новые автомобильные и железнодорожные сети, которые могут принести пользу странам региона. Министр сообщил, что идут активные работы в связи с Зангезурским коридором, и реализация этого потенциала приведет к запуску новых транспортных маршрутов, укреплению регионального сотрудничества и стабильности.

Министр экономики подчеркнул, что Тюркский совет оказал большую поддержку Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны. Было отмечено, что большой интерес компаний из стран-участниц Совета к восстановлению наших освобожденных территорий и их желание поддержать Азербайджан в этом благородном деле оцениваются очень высоко: «Участие в посвященном восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана бизнес-форуме многочисленных бизнесменов, работающих в сфере строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, возобновляемых источников энергии, туризма, горнодобывающей отрасли и других сфер, является очередным показателем дружбы и братства тюркоязычных государств.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев подчеркнул важность организации с точки зрения расширения сотрудничества между бизнесменами стран-участниц и предоставил информацию о деятельности Тюркского совета, проделанной работе и принятых мерах по углублению отношений между тюркоязычными странами. Он отметил, что восстановление освобожденных территорий Азербайджана – это общее дело тюркоязычных стран, и Карабах станет одним из развитых регионов тюркского мира.

Главы делегаций из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии и другие в своих выступлениях поделились взглядами на развитие сотрудничества в сфере бизнеса, инвестиций, «зеленой» экономики, цифровых технологий, торговли и других направлений, отметили заинтересованность компаний стран, которые они представляют, участвовать в восстановлении и реконструкции Карабаха.

В рамках мероприятия была представлена презентация о работе, которую предстоит проделать в направлении восстановления Карабаха.

Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Казахстанским центром развития торговой политики QazTrade. Документ предусматривает обмен опытом в организации и стимулировании внешней торговли.

Форум продолжил работу двусторонними встречами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)