Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 17-21 января

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году состоится в Давосе с 17 по 21 января. Об этом в четверг сообщили организаторы ВЭФ, опубликовав соответствующее заявление на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всемирный экономический форум планирует собрать ключевых мировых руководителей на ежегодном заседании 2022 года в Давосе (Швейцария). Ежегодное заседание 2022 года пройдет с 17 по 21 января", - говорится в заявлении.

"Пандемия привела к серьезным изменениям. В мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и стремиться к принятию устойчивых, смелых решений", - сказал основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб.

Традиционно ежегодные встречи ВЭФ проходят в январе в Давосе. Вследствие пандемии и связанных с ней санитарных ограничений заседание в 2021 году планировали провести в Сингапуре 17-20 августа. Однако, как отметили организаторы, связанные с пандемией обстоятельства сделали невозможным проведение глобальной встречи.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.