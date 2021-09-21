В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле выявлен карантинный вредитель

БАКУ /Trend/ - В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружена картофельная моль.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, инспекторы агентства осмотрели доставленную в нашу страну из Ирана партию картофеля весом 118,4 тонны. В ходе осмотра были взяты пробы, которые поступили в лабораторию Института пищевой безопасности.

По результатам анализов в партии картофеля был выявлен потенциально опасный карантинный вредитель (Phthorimaea operculella) - гусеницы картофельной моли.

Подобные вредители способны полностью уничтожить урожай как на поле, так и на складах в течение двух - трех недель.

Согласно законодательству, если в какой-либо партии продукции выявлен вредитель, то ее необходимо уничтожить или провести обеззараживающие мероприятия. Несмотря на это, при повторном осмотре складов сотрудниками агентства было установлено, что зараженный картофель уже поступил в продажу.

По факту принимаются меры в соответствии с законодательством.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)