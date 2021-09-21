Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Moscow 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице России Москве во вторник открылась выставка WorldFood Moscow 2021, на которой представлена и азербайджанская продукция.

Как сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана, на выставке при поддержке ведомства и организационной поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) на едином стенде Made in Azerbaijan демонстрируются фруктовые соки, различные вина, природные минеральные воды, чай, молочные продукты, фундук, фрукты и овощи, консервы, кондитерские изделия и другая продукция более 20 азербайджанских компаний.

В рамках выставки, которая продлится до 24 сентября, азербайджанские предприниматели проведут встречи с коллегами из зарубежных стран и обсудят вопросы в связи с экспортом продукции.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)