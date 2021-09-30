Азербайджан подписал контракты с турецкими компаниями по эксплуатации 3 рудных месторождений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях геологического изучения и эксплуатации рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" в Азербайджане подписаны контракты с ведущими в этой области турецкими компаниями Eti Bakır A.Ş. и Artvin Maden A.Ş.

Как сообщает Trend, об этом в четверг написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Считаем, что этот важный шаг сыграет важную роль в запуске добывающей отрасли на освобожденных территориях, изучении и разработке месторождений с высоким потенциалом и ускорит экономическую реинтеграцию региона", - написал Джаббаров.

(Перевод: Турал Гараджаев)