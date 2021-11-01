В Азербайджане подготавливается проект плана действий на 2022 год в ряде сфер экономики

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготавливается проект Плана действий Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам на 2022 год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, с этой целью в ходе видеоконференции были обсуждены предложения, представленные министерством экономики, Государственным таможенным комитетом, Агентством пищевой безопасности и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при минэкономики и принято решение по началу подготовки указанного документа.

Кроме того, как сообщается, стороны обсудили работу, проделанную за январь-октябрь текущего года в рамках реализации соответствующих пунктов Плана действий на 2021 год, меры по упрощению экспортно-импортных операций, совершенствование законодательства по внешней торговле.

В ходе заседания также были представлены презентации о благоприятной бизнес-среде, созданной в Азербайджане для местных и иностранных инвесторов, проведен обмен мнениями по предстоящей работе.

Отметим, что видеоконференция состоялась 29 октября 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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