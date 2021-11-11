Госбюджет Азербайджана на 2022 г. - это стабильный и безрисковый бюджет – Зияфет Аскеров

БАКУ /Trend/ - Госбюджет Азербайджана на 2022 год - это стабильный и безрисковый бюджет. В последние годы бюджет стабилизировался, стал сбалансированным.

Об этом сказал в четверг председатель парламентского комитета Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров в ходе обсуждений проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.