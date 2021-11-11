Пятилетний план ремонтных работ разработают для казахстанских НПЗ

Экономика 11 ноября 2021 13:16 (UTC+04:00)
Пятилетний план ремонтных работ разработают для казахстанских НПЗ

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел выездное совещание с участием руководителей нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, передает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе встречи глава Минэнерго отметил, что в текущем году отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка дизельным и авиа - топливом. Одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ, считает Министр.

«Несмотря на модернизацию производственных мощностей заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановы – это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству «КазМунайГаза» разработать новый план на ближайшие 5 лет», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Также Министру доложено, что во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявлена неисправность ротора компрессора гидроочистки. При этом заменить бракованную деталь смогут только через 5 месяцев и на протяжении этого периода ПНХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тысяч тонн меньше запланированного.

В этой связи глава ведомства поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенне-полевых работ, в том числе за счет импорта нефтепродукта. Кроме того, глава Минэнерго акцентировал на обеспечении своевременной реализации проекта «Ертіс», направленного на производство зимнего дизельного топлива.

«Нестабильная работа ПНХЗ негативно влияет на обеспечение внутреннего рынка. Это, безусловно, скажется на балансе. Мы можем снова оказаться в ситуации без накопленных остатков к весенне-полевым работам», - сказал глава Минэнерго.

Также Министр поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода Оспанбеку Алсеитову

По данным АО «КазМунайГаз», проведенная в 2017 году модернизация всех трех НПЗ позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами. Так, в стране производится 4,96 млн. тонн автобензинов, 5,14 млн. тонн дизтоплива и 623 тыс. авиатоплива.

Однако на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен, сообщили в нацкомпании.

«Дефицит дизтоплива в 3-4 квартале возник из-за аномально высокого потребления в отдельных регионах страны и перетоков. Причина в диспаритете розничных цен между РК и соседними странами», - рассказал заместитель Председателя Правления Данияр Тиесов.

Также по данным КМГ, зачастую недобросовестные нефтебазы предоставляют некорректные данные по остаткам, осуществляют серый вывоз нефтепродуктов и смешивают нефтепродукты с другими продуктами.

В качестве действенных мер нацкомпания предлагает внести в Закон «Об обороте нефтепродуктов» требование по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливо-заправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета для получения достоверных данных. А также КМГ просит обязать крупные сети АЗС иметь в наличии двухнедельные неснижаемые запасы нефтепродуктов.

Министр отметил, что в настоящее время по поручению Президента страны разрабатывается пакет мер, направленных на стабилизацию рынка нефтепродуктов. Все предложения, в том числе вопрос ценового регулирования будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами.

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