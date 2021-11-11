Расходы госбюджета Азербайджана на 2022 г. рассчитаны исходя из сегодняшнего курса маната - минфин
БАКУ /Trend/ - Расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год рассчитаны исходя из сегодняшнего курса маната.
Об этом сказал в четверг журналистам министр финансов Самир Шарифов после обсуждений в Милли Меджлисе (парламент) госбюджета Азербайджана на будущий год, сообщает Trend.
"Мы делаем все возможное для того, чтобы наши бюджетные расходы не способствовали обесцениванию маната. Поэтому минфин совместно с Центробанком проводит скоординированную политику", - сказал Шарифов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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