Расходы госбюджета Азербайджана на 2022 г. рассчитаны исходя из сегодняшнего курса маната - минфин

БАКУ /Trend/ - Расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год рассчитаны исходя из сегодняшнего курса маната.

Об этом сказал в четверг журналистам министр финансов Самир Шарифов после обсуждений в Милли Меджлисе (парламент) госбюджета Азербайджана на будущий год, сообщает Trend.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы наши бюджетные расходы не способствовали обесцениванию маната. Поэтому минфин совместно с Центробанком проводит скоординированную политику", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)