Азербайджан и ЕС будут совместно работать над проектами по цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейски союз достигли договоренности о совместной реализации в нашей стране проектов по цифровой трансформации и развитию человеческого капитала. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Договоренность достигнута на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с представителями Генерального директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении, которые находятся с визитом в Баку.

Кроме того, стороны обсудили ключевые инициативы по экономическому и инвестиционному плану в рамках совместного документа "Восстановление, устойчивость и реформы: приоритеты "Восточного партнерства" на период после 2020 года" по Азербайджану.

"В ходе встречи было также отмечено динамичное развитие отношений Азербайджана и ЕС, наличие большого потенциала для расширения сотрудничества во всех областях, включая цифровое развитие и транспорт", - говорится в сообщении.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители международных финансовых институтов - Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Французского агентства развития.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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