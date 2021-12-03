Парламент Азербайджана принял бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.

Экономика 3 декабря 2021 11:43 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана принял бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании третьего декабря обсудил законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год».

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в последнем, третьем чтении, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на будущий год предусмотрены в размере 180 375 536 манатов, а расходы – также на уровне 180 375 536 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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