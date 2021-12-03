Парламент Азербайджана принял изменения в Налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил на сегодняшнем заседании в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Основные направления предложенных изменений – поощрение предпринимательской деятельности, расширение базы налогообложения, уменьшение финансово-налогового бремени населения посредством льгот социального характера, совершенствование механизмов налогового учета, налогообложения и налогового контроля, предоставление налоговых стимулов объектам предпринимательства и др.

Одним из предложений по уменьшению налогового бремени населения посредством социальных льгот является освобождение от подоходного налога материальной помощи до 10 тысяч манатов, предоставляемой членам семей шехидов, а также военнослужащим с инвалидностью вследствие ранения в ходе военных операций за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В продолжение внимания и заботы о данной категории граждан было предложено освободить от подоходного налога материальную помощь до 10 тысяч манатов, предоставляемую физическим лицам, относящимся к этой категории, независимо от ее целевого назначения.

Еще одно предложенное изменение в Налоговый кодекс - это освобождение от подоходного налога суммы до 10 тысяч манатов, предоставляемой в качестве единовременного пособия, материальной помощи для оплаты лечения внутри страны, в том числе хирургических операций, а также до 40 000 манатов - в качестве материальной помощи, единовременного пособия для оплаты лечения за рубежом, в том числе хирургических операций. С 2001 года, когда вступил в силу Налоговый кодекс, от подоходного налога была освобождена сумма до 1 000 манатов от стоимости лечения внутри страны, а также до 2 000 манатов - от суммы материальной помощи, пособия за оплату лечения за рубежом. Учитывая рост цен в медицинской сфере, а также существующие цены на хирургические операции было предложено повысить эти суммы до 10 000 манатов и до 40 000 манатов соответственно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)