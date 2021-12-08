В Азербайджане разрабатываются новые программы подготовки квалифицированной рабочей силы - Сахиль Бабаев

БАКУ / Trend / - В Азербайджане проводятся обсуждения совместно с соответствующими государственными ведомствами и разрабатываются новые программы подготовки квалифицированной рабочей силы в связи с растущими требованиями рынка труда.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

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