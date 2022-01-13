Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 200 млн кубометров газа в год - эксперт

БАКУ /Trend/ - До сих пор крупнейшей в Азербайджане ветряной электростанцией была гибридная электростанция на Гобустанском испытательном полигоне альтернативной энергетики. Но теперь ею станет ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" установленной мощностью 240 мегаватт.

Об этом сказал в четверг Trend азербайджанский эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан.

"В настоящее время более 90 процентов всей электроэнергии в Азербайджане вырабатывается за счет сжигания природного газа на теплоэлектростанциях. На долю гидроэлектростанций и альтернативных источников энергии приходится шесть процентов вырабатываемой электроэнергии. Актуальной задачей глобального масштаба является переход на "зеленую" энергию. Сегодня Азербайджан сделал самый большой шаг в этом направлении. Ввод в эксплуатацию ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 200 миллионов кубометров природного газа в год. Традиционные виды энергоносителей при сжигании загрязняют окружающую среду. Ввод в эксплуатацию этой ветряной электростанции позволит нам сэкономить природный газ и предотвратить ущерб экологии. Электростанция "Хызы-Абшерон" внесет свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана", - сказал Шабан.

Отметим, что 13 января состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" установленной мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

В церемонии закладки фундамента приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль-Сауд.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)