AMFA о тенденциях финансирования азербайджанских НБКО зарубежными инвесторами

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ряд инвесторов обсуждает с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана (AMFA) сотрудничество в микрофинансовом секторе страны.

Об этом сказал в среду Trend председатель правления AMFA Джалал Алиев.

"На сегодня одним из наиболее острых вопросов является стоимость предлагаемого финансирования, так как высокие затраты на хеджирование снижают конкурентоспособность НБКО на рынке", - сказал он.

Председатель правления AMFA также отметил, что Ассоциация реализовала более 50 международных проектов.

"29-30 июня в Стамбуле пройдет региональная конференция по микрофинансированию и многие НБКО планируют принять в ней участие. В рамках мероприятия также запланированы встречи с инвесторами", - добавил он.