AMFA о новых возможностях сотрудничества для участников ассоциации

БАКУ /Trend/ - В сфере новых услуг организациям-участницам в настоящее время предлагается сотрудничество в реализации социальных проектов Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA).

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления AMFA Джалал Алиев.

"В связи с этим с министерством экологии и природных ресурсов подписан меморандум о сотрудничестве касательно участия в создании лесных массивов в рамках поддержки со стороны НБКО Целей устойчивого развития ООН", - сказал он.

Председатель правления AMFA также отметил реализацию Ассоциацией более 50 международных проектов.