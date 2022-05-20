AMFA о новых возможностях сотрудничества для участников ассоциации

БАКУ /Trend/ - В сфере новых услуг организациям-участницам в настоящее время предлагается сотрудничество в реализации социальных проектов Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA).
Об этом сказал в четверг Trend председатель правления AMFA Джалал Алиев.
"В связи с этим с министерством экологии и природных ресурсов подписан меморандум о сотрудничестве касательно участия в создании лесных массивов в рамках поддержки со стороны НБКО Целей устойчивого развития ООН", - сказал он.
Председатель правления AMFA также отметил реализацию Ассоциацией более 50 международных проектов.