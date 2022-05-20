В Шамахы пройдет заседание министров туризма стран-участниц Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Седьмое заседание министров туризма стран - участниц Организации тюркских государств состоится 24 мая в Шамахы.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила пресс-служба организации.

В сообщении отмечается, что в заседании под председательством главы Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева примут участие министры туризма стран - участниц и стран - наблюдателей в организации, а также высокопоставленные государственные чиновники, эксперты в области туризма и дипломатические представители в Азербайджане.

Модератор заседания - генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

«На заседании будут обсуждаться такие вопросы, как увеличение числа рейсов между странами - участницами и странами - наблюдателями в Организации тюркских государств, определение туристического потенциала Шелкового пути, реализация проектов «Совместный тур по современному Шелковому пути» и «Туристическая столица тюркского мира», сотрудничество в сферах зимнего и гольф-туризма, налаживание связей между туристическими ассоциациями и другими структурами.

Участники заседания также утвердят «Положение о туристической столице тюркского мира» и «Туристическую дорожную карту тюркских государств», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)