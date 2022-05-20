Строительство автодороги Физули-Агдам продолжается быстрыми темпами - госагентство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении отмечается, что эта автодорога является еще одним объектом дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.

Автодорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения.

Ширина обочин составит 3,75 метра, дорожного полотна - 26,5 метра. Дорога строится по первой технической категории.

В настоящее время выполняются работы по удалению непригодного грунта, расширению, продолжается строительство нового дорожного полотна, осуществляется перенос коммуникационных линий.

В настоящее время на четырех участках дороги продолжается строительство мостов.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автодороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджебединского и Физулинского районов. Она обеспечит удобный проезд из Барды в Агдам и Физули, а также в обратном направлении, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона, говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)