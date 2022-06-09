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Официальный курс маната к мировым валютам на 9 июня

Экономика Материалы 9 июня 2022 09:13
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8233 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8233

1 австралийский доллар

AUD

1,2212

1 аргентинский песо

ARS

0,0140

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3470

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1112

100 южнокорейских вон

KRW

0,1355

1 чешская крона

CZK

0,0738

100 чилийских песо

CLP

0,2068

1 китайский юань

CNY

0,2546

1 датская крона

DKK

0,2451

1 грузинский лари

GEL

0,5768

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1301

100 индонезийских рупий

IDR

0,0117

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1730

1 швейцарский франк

CHF

1,7385

1 израильский шекель

ILS

0,5098

1 канадский доллар

CAD

1,3539

1 кувейтский динар

KWD

5,5498

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0209

100 ливанских фунтов

LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3870

1 мексиканский песо

MXN

0,0869

1 молдавский лей

MDL

0,0895

1 египетский фунт

EGP

0,0910

1 норвежская крона

NOK

0,1793

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3975

1 российский рубль

RUB

0,0285

1 сингапурский доллар

SGD

1,2359

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2875

1 турецкая лира

TRY

0,0989

1 тайваньский доллар

TWD

0,0575

1 таджикский сомони

TJS

0,1445

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0577

100 японских йен

JPY

1,2672

1 новозеландский доллар

NZD

1,0969

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