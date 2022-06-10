Доходы бюджета SOFAZ в 2021 г. превысили прогнозный показатель

БАКУ /Trend/ - Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) за 2021 год достигли 15,985 миллиарда манатов, а расходы составили 11,382 миллиарда манатов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на заключение Счетной палаты Азербайджана по годовому отчету об исполнении бюджета SOFAZ за 2021 год.

Для сравнения: в 2020 году доходы и расходы бюджета SOFAZ составили 9,360 миллиарда манатов и 12,425 миллиарда манатов соответственно. Таким образом, доходы бюджета фонда выросли на 70,77 процента, или 6,642 миллиарда, а расходы - снизились на 8,39 процента, или 1,042 миллиарда.

Как отмечается в документе, в 2021 году в государственный бюджет фондом были перечислены 11,350 миллиарда манатов. Административно-операционные расходы SOFAZ за отчетный период составили 22,5 миллиона манатов.

Согласно отчету, бюджет нефтяного фонда на 2021 год предусматривает среднегодовую цену 1 барреля сырой нефти в размере 40 долларов за прогнозируемый период, а чистая цена поступления в 2021 году составила 65,4 доллара.

Прибыль в связи с превышением цены на нефть на 25,4 доллара по отношению к прогнозу на 2021 год, помимо продажи нефти и газа, составила 3,208 миллиарда долларов, в то время как в управление валютными активами фонда дополнительно поступили средства на сумму 1,486 миллиарда долларов, что привело к профицитному исполнению бюджета фонда и увеличению объема активов, говорится в документе.

Так, на 31 декабря 2021 года активы фонда в долларовом выражении по сравнению с началом года увеличились на 1,46 миллиарда долларов, или на 3,35 процента – до 45,025 миллиарда долларов.