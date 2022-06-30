Азербайджан и Иран определили режим работы Аразского водохранилища (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В иранском городе Тебриз состоялись обсуждения проекта протокола 51-й встречи постоянно действующей совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

Как сообщил Trend пресс-секретарь ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Дильгам Шарифов, в заседании комиссии, прошедшем под руководством сопредседателя от азербайджанской стороны, заместителя председателя ОАО Закира Гулиева, приняли участие заведующий отделом ОАО Эльчин Мамедов и завсектором Эльхан Гусейнов, представители министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих организаций Нахчыванской Автономной Республики.

На встрече был обсужден ряд вопросов. Так, определены режим работы Аразского водохранилища и водораспределение между двумя странами, подготовлены соответствующие графики распределения в рамках совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз, а также подписан протокол.

Отметим, что следующие обсуждения проекта протокола 52-й встречи совместной азербайджано-иранской комиссии пройдут в Баку в будущем году.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)