Названы основные импортеры азербайджанской ненефтяной продукции с начала года

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает оставаться лидером в сфере импорта азербайджанской ненефтяной продукции.

Об этом сказали Trend в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По его данным, азербайджанский ненефтяной экспорт в Турцию в январе - мае 2022 года составил 390,2 миллиона долларов, в то время как в Россию - 263,4 миллиона долларов.

Азербайджанский ненефтяной экспорт в Турцию вырос на 34,7 процента, или 135,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в Россию - сократился на 5,76 процента, или 16,1 миллиона долларов.

Кроме того, в пятерку основных стран - импортеров азербайджанской ненефтяной продукции в отчетный период вошли Грузия (74,7 миллиона долларов), Швеция (66,4 миллиона долларов) и США (44,5 миллиона долларов).

Отметим, что ненефтяной экспорт Азербайджана в январе - мае 2022 года в целом вырос на 280,6 миллиона долларов, или 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1,2 миллиарда долларов.