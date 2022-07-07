В азербайджанском представительстве Visa произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - Международная платежная система Visa объявила о назначении Нурлана Гаджиева старшим директором - региональным менеджером в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе компании, Гаджиев на этой должности продолжит развивать бизнес электронных платежей в Азербайджане, фокусируясь на повышении ценности Visa для банков, продавцов и держателей банковских карт.

По словам вице-президента и регионального менеджера Visa по Центральной Азии и Азербайджану Кристины Дорош, это назначение обеспечит интеграцию и согласованность выстраивания прочных отношений с клиентами, управление развитием бизнеса, стратегией и ее реализацией на местном рынке.

Отметим, что Гаджиев присоединился к Visa в 2013 году и внес вклад в ряд ключевых событий на азербайджанском рынке, среди которых внедрение VTS, старт Apple Pay, первый запуск B2B Connect.

"Я горжусь тем, что имею возможность принести больше инноваций и преимуществ нашим клиентам и партнерам, а также усилить наше присутствие на рынке, формируя будущее платежей и внедрение инноваций в Азербайджане», - сказал Гаджиев, слова которого приводятся в сообщении.