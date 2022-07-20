Расширение TAP внесет вклад в энергобезопасность Европы - Центр европейской политики

БАКУ /Trend/ - Потенциальное расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) может значительно повысить энергетическую безопасность Европы.

Об этом сказал Trend исследователь энергетической и климатической политики ЕС в Центре европейской политики (EPC) Марко Джули.

"Азербайджан стал важным альтернативным поставщиком энергоносителей с момента запуска TAP. Хотя текущие объемы ограничены, они сыграли важную роль в снижении зависимости Юго-Восточной Европы от одного источника. Болгария получит дополнительный доступ к каспийскому газу благодаря интерконнектору с Грецией. Потенциальное расширение TAP может оказать дальнейшее содействие Италии и Западным Балканам в поставках газа", - сказал Джули.

По его словам, в настоящее время газопровод работает на пределе пропускной способности.

"Проблемы касаются как спроса, так и предложения. Это требует разработки новых месторождений на Каспии, что должно опираться на перспективы стабильного спроса", - сказал Джули.

"Сегодня существует множество свободных мощностей в трубопроводах, идущих в Европу из Северной Африки. Италия работает над тем, чтобы получать больше газа из Алжира. Например, в этом году было добавлено три миллиарда кубометров, а с 2024 года должно появиться еще шесть миллиардов кубометров. Перспективы Ливии представляются более сложными в свете политической нестабильности в этой стране. При этом пропускная способность трубопроводов из Норвегии и Азербайджана на данный момент находится на максимальном уровне. В целом в краткосрочной перспективе по этим маршрутам может быть прокачано ненамного больше газа", - сказал эксперт.

Он отметил, что "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Европейским союзом и Азербайджанской Республикой", подписанный 18 июля, является важным шагом в энергетическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

"Удвоение экспорта газа в Европу к 2027 году, например, для Италии, может означать не только возможность полностью заменить российские поставки, но и реэкспорт каспийского газа в центральную Европу", - сказал Джули.

Кроме того, по его словам, расширение может помочь странам Западных Балкан снизить их зависимость от поставок [из РФ]. Однако, учитывая сроки, размышления должны быть сосредоточены на спросе. Ожидается, что сохраняющиеся высокие цены и климатические показатели приведут к сокращению потребности Европы в газе, отметил эксперт.

Twitter: @mariiiakhm