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Названы показатели заполняемости отелей в Азербайджане

Экономика Материалы 2 августа 2022 09:34 (UTC +04:00)
Названы показатели заполняемости отелей в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время уровень заполняемости отелей в Азербайджане оценивается как высокий.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди.

По его словам, многие граждане сегодня предпочитают отдыхать в регионах Азербайджана из-за дороговизны зарубежных поездок.

«Поэтому в Азербайджане активизировалась работа отелей. Ситуация в этой сфере сегодня лучше, чем в прошлом году. В январе - июне 2022 года доходы отелей Азербайджана выросли на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туризм начал возрождаться после смягчения режима карантина, введенного в связи с пандемией. В настоящее время заполняемость 4-5-звездочных отелей в регионах составляет 80-90 процентов, а в Баку - в среднем 70-80 процентов», - сказал Дюбенди.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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