«Азерэнержи» строит большую эстакаду в море (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - «Азерэнержи» строит большую эстакаду в море, передает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, в связи с падением уровня воды в Каспийском море ЭС «Шимал» в Шувелане выводится из критического состояния.

За последние 20 лет снижение уровня воды в Каспийском море на 2 метра, создал серьезную угрозу в работе второй по величине электростанции в стране и обеспечивающей электроэнергией более 40 процентов города Баку – ЭС «Шимал». Именно поэтому, с целью предотвращения угрозы остановки работы ЭС «Шимал» в ближайщее время, начаты работы по строительству 540 метровой эстакады, которая позволила бы забирать холодную воду на глубине 8 метров и двух водонасосных станций в двух местах. Учитывая, что ежедневное понижение уровня воды создало такую серьезную проблему со сбором охлаждающей воды, то в ближайщие годы остановка работы электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2» общей мощностью 800 мегаватт было бы неизбежным. Строительство новой эстакады и водонасосных станций позволит не только сохранить станции, но и температура охлаждающей воды будет на 2,6 градуса ниже, поскольку она берется с большей глубины. По обеим сторонам новой эстакады будет проложено 4 трубы, а на 2-х насосных станциях будут работать 8 насосов.

Процесс строительства новой эстакады ведется на основе сменного графика. Следует отметить, что в связи с падением уровня воды в Каспийском море строительство новой эстакады и водонасосной станции до электростанции «Шимал», была успешно осуществлена на «Сумгаитской» ЭС и дало положительный результат.

Напоследок отметим, что строительство нового водосборного комплекса электростанции «Шимал» ведется не иностранными компаниями, а местной компанией, и в настоящее время стрительные работы здесь опережают график на месяц. Итак, завершенение масштабного проекта предусмотрено в первой половине 2023 года.