Агентство Азербайджана по развитию МСБ и JICA обсудили реализацию совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в среду Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с делегацией японского Агентства международного сотрудничества (JICA) во главе с заместителем директора главного департамента по Восточной и Центральной Азии и Кавказу Хидеки Танабэ.

На встрече было подчеркнуто, что агентство придает большое значение сотрудничеству с международными организациями, в том числе с JICA, для изучения передового международного опыта в сфере поддержки МСБ.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по поддержке реализации совместных проектов, расширения связей с соответствующими структурами Японии.