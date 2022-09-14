Али Асадов встретился с вице-президентом АБР

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом, который находится с визитом в нашей стране.

Как сообщили Trend в Кабмине Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и АБР.

Были обсуждены состояние реализации совместных проектов, основные приоритеты Стратегии партнерства АБР по стране, охватывающей 2024-2028 годы, и будущие направления сотрудничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде)