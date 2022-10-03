У Азербайджана верный подход в диверсификации экономики - главный экономист АБР (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне более 4 процентов в 2022 году.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал главный экономист АБР Альберт Парк.

“Азербайджан извлек выгоду из высоких цен на энергоносители, которые помогли увеличить доходы бюджета страны, а также баланс ее текущего счета. Мы улучшили наш прогноз экономического роста Азербайджана на 2022 год. Мы ожидаем, что в этом году он составит, вероятно, более 4 процентов, с несколько более низким прогнозом на 2023 год”, - сказал он.

По словам главного экономиста АБР, страны Центральной Азии и Южного Кавказа получили некоторое преимущество на фоне текущих геополитических событий, благодаря перемещению капитала из России в Азербайджан, Грузию, денежным переводам и другим причинам.

“Из-за санкций, введенных в отношении России, торговые потоки переместились на юг. Это возможность для Азербайджана расширить свои транспортные пути. Другая возможность касается договора между Азербайджаном и ЕС об удвоении поставок газа, что является выгодным соглашением для Азербайджана”, - пояснил Альберт Парк.

По его словам, АБР ожидает, что цены на энергоносители и инфляция в большинстве регионов останутся высокими в 2022 году и несколько снизятся в следующем году, частично из-за снижения спроса на фоне замедления глобального роста.

Между тем, по прогнозам, показатель уровня инфляции в Азербайджане в этом году будет двузначным, добавил главный экономист банка.

Как объяснил Парк, всплеск инфляции, который наблюдался во всем мире, вызван повышением цен на сырьевые товары.

По его словам, в США инфляция достигла пика в 9,1 процента в начале этого года и сейчас начала снижаться. В Европе этот показатель также превысил 9 процентов, но на самом деле не совсем ясно, в каком направлении это будет развиваться, учитывая трудности с заменой российских энергоносителей. В Азии инфляция была более скромной. Регион в большей степени зависит от риса; именно поэтому продовольственная инфляция была довольно умеренной.

“Цены на энергоносители и продовольствие стали катализатором, но реальная проблема заключается в том, что эти цены начнут приводить к более высоким ценовым ожиданиям, повышению заработной платы и увеличению производственных издержек. Итак, если инфляция начнет распространяться на другие товары, то именно тогда все станет сложнее. Мы настоятельно рекомендуем центральным банкам во всем мире быть очень бдительными в мониторинге ситуации с инфляцией и избегать отставания от графика”, - отметил он.

Как считает главный экономист АБР, Азербайджан находится в лучшем положении, чем большинство стран, благодаря увеличению доходов бюджета.

“Цель в Азербайджане состоит в том, чтобы выйти за рамки текущей ситуации и расставить приоритеты в отношении долгосрочных целей. Главная цель состоит в том, чтобы диверсифицировать доходы от нефти как основного источника экономического производства, и есть некоторые многообещающие признаки. Похоже, что ненефтяной сектор в последнее время быстро растет. Есть планы по созданию новых индустриальных парков и поддержанию ненефтяного производства. Это правильный подход”, - добавил он.

В целом АБР не ожидает оживления мировой экономики до второй половины 2023 года, сказал главный экономист.

“Европа войдет в рецессию во второй половине этого года. Мы немного более оптимистичны в отношении США из-за их динамики занятости и недавнего замедления инфляции. Но существует много рисков и неопределенностей. Есть также большое беспокойство по поводу замедления экономического роста в Китае, которое влияет на экономики стран Азии”, - отметил Парк.

Он пояснил, что строгая политика в связи с пандемией COVID-19 привела к сбоям в цепочках поставок и заставила потребителей потерять доверие и тратить меньше, что привело к понижению прогноза экономического роста. В то же время у Китая были проблемы с рынком недвижимости, который обычно поддерживает рост. Его восстановление также может занять некоторое время.

Хотя прогноз АБР для Азии несколько корректируется в сторону понижения, банк по-прежнему ожидает, что рост в Азии составит около 4-4,5 процента в 2023 году, что является достаточно хорошим показателем и все еще является самым быстрым темпом роста среди основных регионов мира, отметил он.

“Что касается реального оживления мировой экономики, мы не думаем, что это возможно до второй половины 2023 года, потому что нам нужно пронаблюдать за повышением процентных ставок со стороны основных центральных банков. Как только это будет сделано, может появиться импульс для восстановления”, - сказал Парк.

Главный экономист АБР также отметил, что банк высоко оценивает усилия Азербайджана по переходу к “зеленой” экономике.

“АБР очень заинтересован в оказании помощи в решении проблем, связанных с изменением климата. Мы призываем страны, с которыми работаем, уделять приоритетное внимание экологизации своей экономики путем перехода на возобновляемые источники энергии. Мы проводим работу в Азербайджане, чтобы поддержать проекты в области возобновляемых источников энергии, а также правительство в его “зеленой” стратегии. Азербайджан долгое время зависел от ископаемого топлива, но мы видим в стране политическую волю к переходу на “зеленую” экономику и подвижки в этом направлении”, - сказал в заключение Альберт Парк.

Twitter: @mariiiakhm