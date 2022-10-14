Торгпред РФ назвал перспективные направления экспорта в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов принял участие в онлайн-сессии торговых представителей в рамках Межрегионального экспортного форума - 2022.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

В своем выступлении Руслан Мирсаяпов обозначил перспективные ниши для экспорта российских товаров в Азербайджан, среди которых: продукция энергетического машиностроения, строительные материалы и кабельная продукция, химические компоненты и удобрения, сельхозтехника.

Востребованность российской продукции определяется промышленной и сельскохозяйственной специализацией азербайджанской экономики, необходимостью социально-экономического развития регионов Азербайджана, реализацией крупных инфраструктурных проектов.