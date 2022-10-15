БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается рост цен на моторные масла.

Об этом в субботу сказал Trend специалист в области ремонта автомобилей Сахил Агабейли.

По его словам, рост цен в основном фиксируется на моторные масла, импортируемые из Европы.

"Повышение цен наблюдается уже несколько месяцев. Предприниматели, работающие в этой сфере, отмечают, что основной причиной являются события в Украине. Так, раньше моторные масла импортировались в основном из Европы в Украину, затем в Россию наземным транспортом, а оттуда ввозились в нашу страну. Однако теперь они перевозятся воздушным путем, что способствует повышению цен", - сказал Агабейли.

Он отметил, что среди основных причин роста цен на моторные масла и рост цен в странах-импортерах.

"Одной из причин роста цен на моторные масла является рост транспортных расходов. Цены выросли на более чем 30 процентов за последний год. А это значит, что повышение цены за литр моторного масла в зависимости от страны-производителя составляет минимум 5, максимум - 15 манатов", - добавил Агабейли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)