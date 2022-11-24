Зарегистрировано более 1300 заявок для бизнес-деятельности в Карабахе - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Местные и зарубежные предприниматели проявляют достаточный интерес к осуществлению деятельности в Карабахе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в ходе Бакинской конференции по проекту «Продвижение посредством консультационных услуг агротуризма, агробизнеса и производства продуктов питания, а также создание и развитие новых цепочек добавленной стоимости».

По его словам, освобожденные от оккупации территории имеют большой потенциал как новая движущая сила развития аграрного сектора. Водные и другие природные ресурсы, благоприятное географическое расположение, опыт исторической специализации способствуют развитию аграрного сектора здесь на качественно новом уровне.

"На сегодня Агентство зарегистрировало более 1300 соответствующих заявок от предпринимателей. Около 20% поступающих инвестиционных предложений связаны с сельским хозяйством и аграрным сектором", - добавил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)